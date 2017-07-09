"تداول" تعلن إعادة تصنيف 3 شركات مدرجة ضمن قطاعات جديدة

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" أنه سيتم اعتباراً من اليوم إعادة تصنيف 3 شركات مدرجة في السوق الرئيسية من قبل الجهة المصنفة بناء على المعيار العالمي للقطاعات (GICS) كما يلي:

- انتقال شركة التصنيع الوطنية (التصنيع) من قطاع السلع الرأسمالية إلى قطاع المواد الأساسية.

- انتقال الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) من قطاع السلع الرأسمالية إلى قطاع النقل.

- انتقال الشركة الكيميائية السعودية (الكيميائية) من قطاع المواد الأساسية إلى قطاع الرعاية الصحية.

كما أعلنت عن إضافة أسهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية ووحدات صندوق جدوى ريت الحرمين ووحدات صندوق تعليم ريت إلى مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" ومؤشري قطاعي الاستثمار والتمويل والصناديق العقارية المتداولة وذلك حسب سعر إقفال السهم والوحدات ليوم الخميس 12/10/1438 هـ ، الموافق 06/07/2017