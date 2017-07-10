الين يرفع الأسهم اليابانية لأعلى مستوى في أسبوع

ارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع بعد أن صعدت السوق الأميركية يوم الجمعة، مع تعزز الدولار مقابل الين إثر بيانات الوظائف بالولايات المتحدة التي أعطت المستثمرين مزيدا من الثقة في قوة الاقتصاد الأميركي.

وتقدم المؤشر نيكاي القياسي 0.8% إلى 20080.98 نقطة في أعلى مستوى إغلاق له منذ 29 يونيو.

وزادت أسهم نيبون يوسن 1.4%، وكواساكي كايسن كايشا 2.9%، وميتسوي أو.اس.كيه لاينز 5%.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% إلى 1615.48 نقطة في حجم تداول بلغ 1.54 مليار سهم هو الأدنى في أسبوعين.