أسهم الحكومة تكسب بالبورصة المصرية ترقباً لبرنامج الطرح

من الغريب أن يقوم المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 700 نقطة أساس منذ نوفمبر الماضي ومع ذلك البورصة المصرية في اتجاه صاعد وتعد من الأفضل أداء في المنطقة، حيث تجاوز مؤشرها حاجز 13500 نقطة، فالسر هذه المرة ليس في تحسن مؤشرات الاقتصاد أو زيادة الاستثمارات الأجنبية وإنما في الأسهم الحكومية التي قد يشملها برنامج الطرح في البورصة خلال السنوات الخمس القادمة.

وبنظرة سريعة على حركة البورصة خلال النصف الأول من عام 2017 يتضح استمرار غياب الأسهم القيادية عن الصورة رغم استفادتها من خطوات رفع أسعار الفائدة، على رأسها البنوك والشركات العقارية التي تعد ملاذا آمنا ضد التضخم.

وشهدت الشهور السبعة الأولى من 2017 تحركات قوية لعدد من الشركات التابعة للبنوك الحكومية والقطاع العام، والتي ارتفعت أسهمها بأكثر من 100% منها 4 شركات مطاحن، وارتفع سهم الوطنية للذرة بنسبة 263% في ضوء عروض الاستحواذ على أسهم الشركة، تلاه سهم مصر لصناعة الكيماويات بنسبة 212% ومصر للألمنيوم 196% وسهم غاز مصر 151% والعربية للأدوية 143%.

وتصدر سهم مطاحن مصر الوسطى قطاع المطاحن بصعود 141% ومطاحن جنوب القاهرة 137% و113% لمطاحن شمال القاهرة و110% لمطاحن الإسكندرية.

وسجلت الشركة الشرقية للدخان نموا بنسبة 103% والمالية والصناعية 100%.

وتشير فاروس القابضة إلى أنه في ضوء قيام المركزي برفع أسعار الفائدة يجب التركيز على القطاع المصرفي لأنه من أهم المستفيدين من نسب العائدات المرتفعة على استثمارات الخزانة، ومتوقع أن يشهد انتعاش الإقراض مع جني ثمار التحول الاقتصادي.

وأكدت فاروس أن أسهم المطاحن والصوامع مشتعلة منذ الأسبوع الماضي، مشيرة إلى اقتراب الأسهم من القيمة العادلة المتوقعة مع توصية بشراء أسهم: مطاحن مصر الوسطى (62 جنيها)، مطاحن مصر العليا (165 جنيها) والعامة للصوامع والتخزين (45 جنيها).

وأشارت فاروس إلى أن الأسهم المرشحة للبيع من قبل بنك الاستثمار القومي تشهد انتعاشة في الوقت الحالي، ومنها الأسهم التي تستحق علاوة- وتوصية بالشراء- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، المصرية لخدمات النقل، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، الشرقية للدخان، بنك أبوظبي الوطني، البنك المصري لتنمية الصادرات، العز الدخيلة للصلب، الدلتا للسكر، سيدي كرير للبتروكيماويات، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات.

وأيضا تتجه الأنظار إلى الأسهم التي تشهد تحركات لكنها مازالت تحت التقييم مثل القناة للتوكيلات الملاحية، مدينة الإنتاج الإعلامي، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، الصناعات الكيماوية المصرية EGCH، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الصناعات الكيماوية المصرية، مصر للألمنيوم، النيل لحليج الأقطان، العامة لصناعة الورق، العامة لمنتجات الخزف والصيني، القومية للإسمنت، مصر لصناعة الكيماويات.

ومن الأسهم التي قد تستفيد من ثقة السوق مثل الدلتا للتأمين والمهندس للتأمين شركتان في قطاع ذي نسبة اختراق ضعيفة، ومن المحتمل أن يشهد معدل اختراق مرتفع. ومن المتوقع أن يحقق سهم العربية لحليج الأقطان استفادة من تعويم الجنيه.