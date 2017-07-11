الذهب يتراجع مع صعود الدولار والأسهم قبل شهادة يلين

انخفض الذهب قليلا أثر صعود الدولار مع ترقب السوق دلائل على مسار رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قبل شهادة رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) غداً.



ويترقب السوق شهادة يلين يومي الأربعاء والخميس بشأن التقرير نصف السنوي للبنك الخاص بالسياسية النقدية والاقتصاد.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1211.34 للأونصة بحلول الساعة 06:56 بتوقيت غرينتش.



فيما انخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 0.2 % إلى 1210.50 دولار للأونصة.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.5 % إلى 15.55 دولار للأونصة، بينما زاد البلاديوم 0.3 % إلى 842.25 دولار للأونصة.



وتراجع البلاتين لليوم الثالث ليسجل خسائر بـ 0.8 % إلى 892.35 دولار للأونصة بعدما هبط أمس إلى 889.25 دولار وهو أقل مستوى له منذ الرابع من مايو.