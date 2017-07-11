بورصة الكويت تطلق خدمة "الأسعار الفورية" لبيانات السوق

أعلنت بورصة الكويت اليوم عن إطلاق خدمة "الأسعار الفورية" Market Watch الجديدة، من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، والتي يمكن من خلالها الوصول للبيانات الخاصة بالسوق، سواء الآنية أو المتأخرة.

وتوفر خدمة "الأسعار الفورية" الجديدة ملخصاً للمؤشر السعري، والقيمة وحجم التداول والشركات ذات الصفقات المرتفعة والمنخفضة والثابتة، وعدد الصفقات وحالة السوق.

هذا وسوف تكون خاصية البيانات الآنية متاحة للمشتركين فقط، ويمكن أن تتم عملية الاشتراك المجانية من خلال بضع خطوات بسيطة. كما ستظل صفحة الأسعار الحالية متاحة عن طريق صفحة الأسعار الفورية من خلال موقع بورصة الكويت الرسمي، حيث سيتم عرض البيانات بصورة متأخرة لمدة 15 دقيقة اعتبارا من تاريخ إطلاق الخدمة.

وتسمح الخاصية الجديدة للمشتركين بالبحث عن البيانات المطلوبة وفقا للقطاعات مثل النفط والغاز، والمواد الأساسية، والصناعات، والسلع الاستهلاكية، والرعاية الصحية، والخدمات الاستهلاكية، والاتصالات، والبنوك، والعقارات وغيرها. كما يتوفر جدول ملخص يقدم معلومات عن تلك القطاعات، والصفقات الأكثر ارتفاعا وانخفاضا وتداولا، وذلك حسب الحجم والقيمة.