نيكاي الياباني يصعد مع تراجع الين

أنهت الأسهم اليابانية تعاملات اليوم الثلاثاء قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين مع تراجع الين الذي عزز كثيرا أسهم شركات التصدير بينما لقيت أسهم شركات التكنولوجيا دعما في الأداء القوي للمؤشر ناسداك الأميركي أمس.



وارتفع المؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية 0.6% إلى 20195.48 نقطة مسجلاً أعلى مستوى إغلاق له منذ 29 يونيو حزيران.



وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7% ليغلق عند 1627.14 نقطة لكن أحجام التداول بلغت أدنى مستوى لها في أسبوعين عند 1.43 مليار سهم.



وكانت المعنويات إيجابية بشكل عام مع ارتفاع الدولار إلى 114.45 ين مسجلا أعلى مستوى له في أربعة أشهر.



وصعد سهم باناسونيك 2% وهيتاشي 1.6% بعدما ارتفع المؤشران ناسداك المجمع وستاندرد آند بورز أمس بفعل توقعات لنتائج أعمال قوية. وأظهرت بيانات لتومسون رويترز أن من المتوقع أن تسجل شركات التكنولوجيا بعضا من أقوى نتائج الأعمال في الربع الثاني.



وهبط سهم سوزوكي موتور 1.8% بعدما قال الادعاء الهولندي إنه يحقق في احتمال استخدام شركة صناعة السيارات لبرمجيات للتلاعب في قراءة انبعاثات العادم.