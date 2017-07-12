الإسترليني يتراجع بعد تصريحات المركزي عن أسعار الفائدة

انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار وواصل تراجعه مقابل اليورو إلى أدنى مستوى في 8 شهور، اليوم الأربعاء، بعدما قال نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي بن برودبنت إن البنك ليس مستعداً بعد لرفع أسعار الفائدة.

وفي مقابلة مع صحيفة برس آند جورنال الاسكتلندية قال برودبنت إنه على الرغم من وجود سبب لتحرك البنك نحو رفع أسعار الفائدة هناك "الكثير من الأمور التي لا يمكن حسابها بدقة".

وتراجع الإسترليني 0.25% تقريباً مقابل العملة الأميركية إلى 1.2815 دولار بعد التصريحات.

وبالمثل، انخفضت العملة البريطانية مقابل اليورو إلى 89.49 بنس وهو أدنى مستوى منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني.