البورصة الكويتية على قائمة ترقية S&P DJ للأسواق الناشئة

وضعت شركة S&P Dow Jones Indices البورصة الكويتية على قائمة الترقية للانضمام لمؤشر الأسواق الناشئة في 2018، مرجعة ذلك إلى عمليات إعادة الهيكلة التي تقوم بها هيئة أسواق المال وإدارة البورصة.

وأشار خطاب الشركة إلى هيئة أسواق المال، أن العوامل الرئيسية التي ساهمت في وضع الكويت على قائمة الترقية، تتضمن تطبيق نظام ما بعد التداول والتسوية T+3 للمستثمرين الأجانب والمحليين. بالإضافة إلى التطوير المبدئي لنظام التسليم مقابل الدفع DVP.

وأشار التقرير إلى أن هناك توجها واضحا من إدارة السوق وهيئة أسواق المال على استمرار الاصلاحات من أجل تحقيق بيئة استثمارية أفضل .

