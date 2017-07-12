الدولار يتعثر أمام الين قبل شهادة يلين

نزل الدولار مقابل الين اليوم الأربعاء، متخلياً عن جزء من مكاسبه القوية التي حققها في الآونة الأخيرة وسط عزوف من المستثمرين قبل شهادة رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جانيت يلين.

ونزلت العملة الأميركية 0.4% مقابل نظيرتها اليابانية إلى 113.49 ين في التعاملات المبكرة، بعد أن ارتفعت أكثر من 5% خلال الشهر الماضي مع استغلال المتعاملين التباين في السياسة النقدية للبنكين المركزيين في الولايات المتحدة واليابان.

وفي مقابلة مع صحفية (ذا برس آند جورنال) الأسكتلندية نشرت اليوم الأربعاء قال بن برودبنت نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي إن هناك ما يدعو البنك للتحرك نحو رفع أسعار الفائدة، ولكن هناك العديد "من العوامل التي لا يمكن تقييمها".

ودفعت تصريحاته الإسترليني للهبوط إلى أقل مستوى في أسبوعين مقابل الدولار وأقل مستوى في 8 أشهر مقابل اليورو في التعاملات المبكرة اليوم.

وارتفع الدولار الكندي قليلا أمام نظيره الأميركي مع ترقب مستثمرين قرار بنك كندا المركزي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.