بيتكو للبترول تبدأ بيع خام كيمانيس في بورصة دبي للطاقة

أعلنت بورصة دبي للطاقة (DME)، أول بورصة دولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع، عن نجاح شركة بيتكو للبترول في بيع 600,000 برميل من خام كيمانيس الخفيف عبر منصة مزادات بورصة دبي للطاقة. وتعد شركة بيتكو أول شركة منتجة للبترول من خارج منطقة الشرق الأوسط تقوم ببيع إنتاجها عبر هذه المنصة.

وكان 17 مشاركاً يمثلون شركات مختلفة قد قدموا 10 عطاءات خلال نافذة زمنية تبلغ دقيقتين، وتم بيع الشحنة التي تبلغ 600,000 برميل بعلاوة بـلغت 4 سنتات عن سعر البيع الرسمي الذي وضعته شركة بيتكو.

وتهدف بورصة دبي للطاقة، وهي أول بورصة دولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع، إلى تزويد شركات إنتاج النفط والمتداولين والعملاء المهتمين بالأسواق التي تقع شرق السويس بأسعار تتسم بالشفافية للنفط الخام.

وقد نمت البورصة سريعاً منذ افتتاحها عام 2007 حتى صارت إحدى البورصات المتخصصة على مستوى العالم، وأصبح عقدها الرئيسي، وهو العقد الآجل لخام عمان، المعيار الأكثر موثوقية للنفط الخام المتجه إلى السوق التي تشهد نمواً سريعاً شرق السويس. ويُعد العقد الآجل لخام عمان، وهو الأداة التي تعكس اقتصادات المنطقة الآسيوية بصورة متفردة وأكبر عقد من نوعه في العالم من حيث التسليم الفعلي، ثالث معيار سعري للنفط الخام في العالم والمعيار الوحيد للنفط الخام الذي يتم تصديره من عمان ودبي.