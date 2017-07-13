الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي يرتفعان بعد شهادة يلين

تصدر الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي قائمة المستفيدين من انخفاض نظيرهما الأميركي اليوم الخميس بعد شهادة رئيسة البنك المركزي الأميركي جانيت يلين التي عززت موجة صعود في أسواق الأسهم العالمية.

وانخفض الدولار مقابل سلة عملات إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر الماضي في التعاملات الآسيوية، متخليا عن مكاسب الأسبوع الماضي مع صعود واسع النطاق لعوائد السندات العالمية.

واستقرت العملة أكثر في المعاملات الأوروبية المبكرة، لكنها تظل منخفضة 0.25% منذ نهاية التداولات الأميركية أمس الأربعاء.

ونجح الدولاران النيوزيلندي والأسترالي في تجاوز مجموعة من البيانات الضعيفة الصادرة من نيوزيلندا ليرتفعا 0.6% ويقودا مكاسب عملات مجموعة الدول العشر المتقدمة بجانب الكرونة السويدية.

وبحلول الساعة 07:40 بتوقيت غرينتش، جرى تداول مؤشر الدولار منخفضا 0.2% إلى 95.588 بعد أن بلغ أدنى مستوى في 8 أشهر عند 95.464.

وانخفض الدولار 0.15% إلى 1.1430 دولار لليورو، لكنه استقر تقريبا عند 113.09 ين.

وأبدت يلين حذرا بشأن التضخم في المستقبل، لتتركز الأنظار على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي المقرر صدورها غدا الجمعة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.2% على أساس شهري مقارنة مع زيادة بلغت 0.1% في الشهر السابق.