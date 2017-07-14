الذهب يرتفع مع تراجع الدولار قبيل بيانات أميركية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع تراجع الدولار، لكنها تظل معرضة لمزيد من الخسائر قبيل بيانات اقتصادية أميركية مهمة في وقت لاحق اليوم، واجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع القادم.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1219.50 دولار للأونصة. والمعدن مرتفع 0.4% منذ بداية الأسبوع في أكبر زيادة أسبوعية له منذ أوائل يونيو.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية تسليم أغسطس آب 0.01% إلى 1218.50 دولار للأونصة.

وصعدت الفضة 0.3% في المعاملات الفورية إلى 15.71 دولار للأونصة.

وتقدم البلاديوم 1.3% إلى 862.60 دولار للأونصة ويتجه لمكاسب بأكثر من اثنين بالمئة للأسبوع بأكمله. وزاد سعر البلاتين 0.7% إلى 907.90 دولار للأونصة.