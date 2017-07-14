الين يتراجع وسط توقعات برفع أسعار الفائدة العالمية

استمرت خسائر الين الياباني مقابل العملات مرتفعة العائد، مثل الدولار الأسترالي اليوم الجمعة بعد تصريحات تميل إلى التيسير النقدي من صناع سياسات كبار هذا الأسبوع، مما جدد توقعات السوق بأن رفع أسعار الفائدة سيكون بطيئا جداً.

وكان الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني من بين أفضل العملات أداء وبخاصة أمام الين الياباني.

وزادت العملة الأسترالية 0.23% مقابل نظيرتها اليابانية وارتفع الإسترليني 0.31% مع تعزز الشهية للمخاطرة أيضا بفعل نظرة مستقبلية متفائلة نسبيا للصين من فيتش للتصنيفات الائتمانية.

واستقر اليورو دون تغير يذكر عند 1.1407 دولار.