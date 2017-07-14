بورصة مصر تتعافى من أزمة "الفائدة" وتربح 13 مليار جنيه

تجاوزت البورصة المصرية تداعيات تحريك البنك المركزي لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وأنهت تعاملات الأسبوع الجاري على مكاسب قوية.

وقال متعاملون بالسوق، إن اتجاه المستثمرين والمتعاملين العرب والأجانب نحو الشراء بقوة، ساهم في تقليص حدة موجة الخسائر التي ضربت البورصة المصرية عقب قرار رفع أسعار الفائدة، وتحولت المؤشرات في منتصف جلسات الأسبوع إلى المربع الأخضر، مع استمرار المستثمرين المحليين في الاتجاه البيعي بسبب الخوف والقلق من صدور قرارات أخرى قد تعصف بمؤشرات السوق.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، رفع معدلات أسعار الفائدة بواقع 2% بما يعادل 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض لليلة واحدة على التوالي.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، وخلال تعاملات الأسبوع الجاري، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات الدرجة نحو 13 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 1.85% بعدما ارتفع من نحو 700.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل نحو 713.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة تعاملات أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 3.38% تعادل نحو 453 نقطة بعدما ارتفع بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس إلى مستوى 13822 نقطة، مقابل نحو 13369 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وبلغ حجم التداول على أسهم المؤشر الرئيسي نحو 1.68 مليار سهم، بقيمة 3.6 مليار جنيه.

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.78% مضيفاً نحو 12 نقطة بعدما وصل بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس إلى مستوى 685 نقطة مقابل نحو 673 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي ارتفع بنسبة 1.55% تعادل نحو 24 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 1546 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 1570 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس.

وارتفع سهم التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر في المؤشر الرئيسي بنسبة 6.75% في أسبوع إلى مستوى 86.5 جنيه، ليربح نحو 5.47 جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب للشراء بصافي 37.7 مليون جنيه، و91.53 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بصافي 129.3 مليون جنيه. وسجلت المؤسسات صافي شراء بلغ 17.4 مليون جنيه، مقابل مبيعات الأفراد.