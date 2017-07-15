أسعار الذهب تواصل الصعود قبل رفع الفائدة الأميركية

صعدت أسعار الذهب 1.4 بالمئة إلى أعلى مستوى لها في نحو أسبوعين بعد صدور بيانات تشير إلى ضعف التضخم الأميركي، بما يعزز الشكوك في أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أسعار الفائدة مجددا هذا العام.

واستقرت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو وانخفضت مبيعات التجزئة للشهر الثاني على التوالي. ونزلت عوائد السندات وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2016 بعد صدور البيانات التي جاءت أضعف من المتوقع.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.96 بالمئة إلى 1228.61 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ 1232.76 دولار للأوقية. ويتجه المعدن لتحقيق مكسب أسبوعي نسبته 1.3 بالمئة هو الأعلى منذ منتصف مايو.

وعززت البيانات الأميركية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتحرك بخطى بطيئة على الأرجح في مواصلة رفع أسعار الفائدة. وكان البعض يتوقع زيادة جديدة في أسعار الفائدة خلال 2017.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس آب 10.20 دولار أو 0.84 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1227.50 دولار للأوقية.

وأنهى العقد الأسبوع مرتفعا 1.5 بالمئة ليسجل أول مكاسبه في 6 أسابيع. ويجد المعدن الأصفر دعما في انخفاض الدولار الذي يقلل من تكلفة المعدن المقوم بالعملة الأميركية على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.79 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 15.94 دولار للأوقية متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية نسبتها 2.3 بالمئة.

وتقدم البلاديوم 0.81 بالمئة إلى 858.65 دولار للأوقية ويتجه لإنهاء الأسبوع على صعود نسبته 2.4 بالمئة. وزاد سعر البلاتين 1.68 بالمئة إلى 916.65 دولار للأوقية متجها للارتفاع 1.5 بالمئة على مدى الأسبوع بأكمله.