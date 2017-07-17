اليوان الصيني يواصل ارتفاعه لليوم السادس على التوالي

شهد اليوان الصيني بداية أسبوعية جيدة، حيث واصل ارتفاعه لليوم السادس على التوالي، لتشكل موجة الارتفاع هذه أطول فترة مكاسب منذ عام 2015.

وارتفع اليوم بنحو 0.1%، ليسجل بذلك مكاسب 0.6% خلال 6 أيام.

وتأتي مكاسب اليوان بدعم من سياسة تثبيت سعر الصرف القوية التي يتبعها المركزي الصيني منذ نوفمبر الماضي، إلى جانب صدور بيانات نمو الناتج المحلي اليوم.

ودعم اليوان أيضا تصريحات الرئيس الصيني نهاية الأسبوع الماضي، الذي أكد أن بلادَه ستواصل بذل الجهود لجعل سعر اليوان أكثر اعتمادا على آليات السوق، والعمل على جعل العملة الصينية عملة عالمية.

يذكر أن حجم الإنتاج الصناعي، والاستثمارات في الأصول الثابتة ومبيعات التجزئة كلها فاقت التوقعات خلال شهر يونيو الماضي.