أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى في أسبوعين

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين، اليوم الثلاثاء، مع هبوط الدولار لأقل مستوى في عدة أشهر في ظل تلاشي التوقعات برفع آخر لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا العام.

وهبط الدولار لأقل مستوى في 10 أشهر أمام سلة من العملات الرئيسية اليوم نتيجة الشكوك إزاء وتيرة تشديد السياسة النقدية والانتكاسات، التي تعترض إقرار مشروع قانون للرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3%، إلى 1237.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:31 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس 1238.76 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الثالث من يوليو، في وقت سابق من الجلسة.

في العقود الأميركية الآجلة سجل الذهب تسليم أغسطس ارتفاعا 0.3%، إلى 1236.80 دولار للأوقية.

وارتفع السعر الفوري للفضة 0.4%، إلى 16.14 دولار للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى فيما يزيد قليلا على أسبوعين عند 16.23 دولار.

وزاد البلاتين 0.3%، إلى 923.80 دولار للأوقية وكان قد سجل أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 934.40 دولار في الجلسة السابقة.

ولم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم عند 864.98 دولار للأوقية.