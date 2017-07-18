بورصة طوكيو تستمر في سعيها لجذب طرح أرامكو

تستمر اليابان بسعيها نحو استقطاب طرح أرامكو إلى سوق أسهمها، حيث وصف الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق الأسهم اليابانية Akira Kiyota في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، إدراج أسهم "أرامكو" في بورصة طوكيو بالحدث "الضخم والمميز"، كونه يمهد الطريق نحو جذب شركات أجنبية للإدراج هناك.

وقال Kiyota إن طوكيو تعد سوقا مختلفة عن أسواق نيويورك ولندن وهونغ كونغ من حيث نوعية المستثمرين الذين تجذبهم، مشيرا إلى أن الأموال المتواجدة في سوقها من قبل المستثمرين المؤسساتيين والأفراد.

يشار إلى أن بورصة لندن أيضا تعمل على قدم وساق لاستقطاب طرح أرامكو الذي سيكون الأكبر في التاريخ.