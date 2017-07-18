الطيب للعربية: مشاريع رؤية العقارية بـ9 مليارات جنيه

قال خالد الطيب، عضو مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة ورئيس لجنة الاستثمار، إن مجلس الإدارة فوض مجلس إدارة شركة رؤية العقارية التابعة في "السير بإجراءات القيد بالبورصة المصرية".

وأضاف الطيب في مقابلة مع قناة "العربية" أن الفترة المقبلة ستشهد تحديد بنوك الاستثمار محليا ودوليا، والتي ستكون مسؤولة عن طرح 30% من أسهم شركة رؤية المتوقع له أن يجري قبل نهاية العام، بجزأين عبر زيادة رأس المال ونقداً.

وتحدث عن مؤشرات مالية قوية لدى شركة رؤية العقارية، منها إيرادات بقيمة 3.2 مليار جنيه وأرباح تقريبا بلغت 515 مليون جنيه في 2015 وارتفعت إلى 630 مليون جنيه في 2016.

وقال الطيب إن قيمة المشاريع التشغيلية لدى الشركة قيد الإنشاء تبلغ 9 مليارات جنيه، في أماكن رئيسية في مصر، مثل الساحل الشمالي، وتلال العين السخنة، ومرسى علم والتجمع بالقاهرة، وتعتبر أماكن مميزة للمستثمرين والمستهلكين.

ووصف موافقة مجلس إدارة بايونيرز على إدراج شركة رؤية العقارية التابعة بأنها اتخذت في وقت سابق، لكن الجديد هو تفويض مجلس الإدارة للمضي قدماً في قيد أسهمها ببورصة مصر.

وشركة رؤية مملوكة بنحو 60%، لبايونيرز التي استحوذت على الحصة في 2015 مقابل 1.226 مليار جنيه أو ما يعادل 68.1 مليون دولار، بينما يملك هشام شكري رئيس مجلس إدارة رؤية النسبة الباقية.

وكان الطيب قد قال في مقابلة مع رويترز إنه "سيجري القيد وطرح 30%، من أسهم الشركة خلال النصف الثاني من هذا العام.

"الطرح سيكون من خلال زيادة رأسمال الشركة وبيع كبار المساهمين لحصص صغيرة".

وقال الطيب "وقع الاختيار على البنك العربي الإفريقي الدولي كمستشار للطرح... وسيتم اختيار مديري طرح أحدهما محلي والآخر دولي خلال أسابيع".

وتملك رؤية العقارية محفظة أراض تبلغ 9 ملايين متر مربع منها نحو 6 ملايين تحت التنمية. وأضاف الطيب أن الشركة حققت حوالي 2.5 مليار جنيه مبيعات في 2016.