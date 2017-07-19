الذهب ينخفض مع تعافي الدولار من أدنى مستوى في أشهر

انخفضت أسعار الذهب مع تعافي الدولار قليلا بعد هبوطه لأدنى مستوى في عدة شهور، رغم استمرار الضغوط على العملة الأميركية بعد انحسار توقعات تشديد السياسة النقدية بالولايات المتحدة في العام الحالي والتوتر السياسي في واشنطن.

وبحلول الساعة 07:02 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1240.11 دولار للأونصة. وكان المعدن النفيس صعد إلى أعلى مستوى منذ 30 يونيو في الجلسة السابقة عند 1244.56 دولار للأونصة.

وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس/آب 0.2 % إلى 1239.50 دولار للأونصة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1% إلى 16.24 دولار للأونصة بعدما لامست أعلى مستوى في نحو أسبوعين في الجلسة السابقة.

ونزل البلاتين 0.4 % إلى 918.45 دولار للأونصة. وكان وصل البلاتين يوم الاثنين لأعلى مستوى منذ منتصف يونيو.

وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 860.55 دولار للأونصة.