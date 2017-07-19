نيكاي يرتفع بدعم الأسهم الدفاعية وصعود الين يحد المكاسب

ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام معاملات متقلبة اليوم الأربعاء مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم الدفاعية وهو ما طغى على مخاوف بشأن تأثير صعود الين في الوقت الذي تعثر فيه الدولار.



وصعد المؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية 0.1% ليغلق عند 20020.86 نقطة بعد تراجعه في وقت سابق من الجلسة.

وانهارت جهود الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي لإقرار قانون إصلاح نظام الرعاية الصحية في وقت متأخر أمس الثلاثاء مما عزز مخاوف من ألا تؤتي الأجندة الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترمب الداعمة للنمو ثمارها وهو ما دفع الدولار للتراجع.



وأثر ارتفاع الين سلبا على الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات صناعة السيارات بينما تراجعت أسهم البنوك وشركات التأمين متأثرة بانخفاض العائد على السندات الأميركية.



وتراجع سهم تويوتا موتور 0.8% وانخفض سهم نيسان موتور 1.2% ونزل سهم ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 0.5% وانخفض سهم داي-إيتشي لايف هولدنجز 1%.



غير أن معظم المستثمرين قللوا اليوم من تأثير صعود الين على أرباح شركات التصدير وهو ما حد من الخسائر.



واستقر الدولار تقريبا عند 112.06 ين خلال تعاملات اليوم بعد انخفاضه إلى 111.685 دولار أمس الثلاثاء وهو أدنى مستوى له منذ 27 يونيو حزيران.



وكان هناك إقبال على شراء الأسهم الدفاعية اليوم. وصعد سهم شركة شيسيدو لمستحضرات التجميل 0.9% وزاد سهم كاو كورب لمنتجات العناية الشخصية 3.2% وقفز سهم كيرين هولدنجز لصناعة الجعة 2.2%.



وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1% إلى 1621.87 نقطة واستقر المؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 عند 14415.64 نقطة.

