"المستثمر الناشط" وصفة سحرية للشركات.. ماذا تعرف عنه؟

في نهاية الشهر الماضي، رأت شركة Nestle سهمَها يحلق إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بعد دخول مستثمر ناشط إليها، ذلك بعد إعلان شركة Third Pointعن حصة تقارب 3.5 مليار دولار في Nestle وإشارتها إلى إطلاق محادثات لتغيير التوجهات الاستراتيجية للشركة.

فما هو الاستثمار الناشط، وما هو تأثيره على الشركة المستهدفة؟ وهل هو إحدى الوصفات السحرية لنمو الشركات؟

قد يكون الجواب نعم، فإيرادات الشركات التي رأت دخول هذه الاستثمارات قفزت بحوالي 60% منذ بداية 2017، بحسب AlixPartners.

فالمستثمر الناشط هو فرد أو مجموعة مستثمرين تشتري نسبة من الأسهم في شركة مدرجة، وتحاول المشاركة في مجلس الإدارة بهدف التأثير على التوجه الاستراتيجي للشركة.



ويسعى المستثمر الناشط بالدرجة الأولى إلى زيادة قيمة الشركة التي يدخل إليها، وبالتالي عوائد المساهمين، من خلال زيادة التوزيعات أو إعادة شراء الأسهم، هذا إلى جانب تقليص النفقات ورفع الدين لتمويل استثمارات مستقبلية.

وكشفت الأبحاث أن الشركات التي تمتلك مبلغا كبيرا من النقد ولديها مستويات دين متدنية تميل إلى اتخاذ قرارات استثمارية تضر بقيمتها، الأمر الذي يدفع المستثمرين الناشطين إلى الدخول.



كما قد يرى المستثمرون النشطون فرصا في الشركات التي تعاني من سوء إدارة أو مشاكل من الممكن حلها، مثل خفض التكاليف، أو إعادة هيكلة، هذا إلى جانب الشركات التي رأت أسهمها تخسر بشكل كبير أو فاتتها فرص مهمة.

وتعد شركات الملكية الخاصة وصناديق التحوط إلى جانب المستثمرين الأثرياء هم من أبرز فئات المستثمرين الناشطين.