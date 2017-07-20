نيكاي يلحق صاعدا والقيمة السوقية لتوبكس قرب ذروة عامين

ارتفعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق، اليوم الخميس، مع صعود القيمة السوقية للمؤشر العام قرب أعلى مستوى في عامين في الوقت الذي ظل فيه المستثمرون متفائلين بعد ارتفاع الأسهم العالمية.

وختم المؤشر نيكي القياسي تعاملاته مرتفعا 0.6% إلى 20144.59 نقطة في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7% إلى 1633.01 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أغسطس 2015.

وبلغت قيمة رأس المال السوقي للقسم الأول من بورصة طوكيو للأوراق المالية 601 تريليون ين (5.36 تريليون دولار) وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2015.

وأمس الأربعاء، أغلق المؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 عند مستوى قياسي مرتفع.

وزاد مؤشر ام.اس.سي.آي الأوسع نطاقا لأسهم آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان اثنين بالمئة ليحوم قرب أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2017 ومن المنتظر أن تشهد الأسواق الأوروبية بداية إيجابية اليوم.

وأبقى بنك اليابان المركزي اليوم على السياسة النقدية مستقرة كما كان متوقعا وآخر مجددا توقيت تحقيق هدفه للوصول بمعدل التضخم إلى 2%، ليعزز التوقعات بأنه سيتأخر كثيرا عن بنوك مركزية عالمية رئيسية في تقليص برنامجه الضخم للتحفيز النقدي.

وارتفعت جميع القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 على المؤشر توبكس إلا واحدا.

وارتفعت الأسهم المرتبطة بالنفط بعد أن قفزت أسعار العقود الآجلة للخام اثنين بالمئة تقريبا إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع.

وزاد سهم إنبكس 1%، وجابان بتروليوم 1.5%.

لكن أداء قطاع البنوك جاء أقل من السوق مع ارتفاع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية 0.1%، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 0.8%.