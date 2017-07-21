الذهب يسجل أعلى مستوياته في 3 أسابيع مع انخفاض الدولار

سجل الذهب أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، اليوم الجمعة، ليتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع انخفاض الدولار إلى أقل سعر له في 13 شهرا.



وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2% إلى 1247.17 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 29 يونيو/حزيران عند 1248.30 دولار. وزاد السعر 1.5% منذ بداية الأسبوع.



وارتفعت عقود الذهب الأميركية تسليم أغسطس/آب 0.1% إلى 1246.50 دولار للأونصة.



وزادت الفضة 0.6% في المعاملات الفورية إلى 16.38 دولار للأونصة بعد أن لامست 16.42 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى سعر منذ الثالث من يوليو/تموز.



وانخفض البلاتين 0.4% إلى 923 دولارا للأونصة لكنه يتجه صوب مكاسب أسبوعية.



وارتفع البلاديوم 0.7 إلى 848.75 دولار للأونصة لكنه منخفض أكثر من 1% هذا الأسبوع.