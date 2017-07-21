عمليات استحواذ تترقب نتائج أعمال شركات البورصات العربية

سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات أكثر عشوائية، وسط حالة من عدم الاستقرار خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك على مستوى طبيعة الفرص الاستثمارية المتوفرة وآليات اقتناصها، وعلى مستوى قيم وأحجام التداولات والإغلاقات السعرية.

وكانت عمليات جني الأرباح من نصيب الكثير من الأسهم المتداولة في مختلف البورصات الخليجية والعربية نتيجة حالة الجمود التي يسجلها الحراك المالي والاقتصادي المحيط بدول المنطقة، إلى جانب عدم وجود أية مؤشرات جوهرية من شأنها أن تغير الأداء اليومي للبورصات.

وقال رئيس مجموعة "صحارى" للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، إن جلسات تداول الأسبوع الجاري لم تتمكن من دفع الأسهم نحو تحقيق قفزات سعرية أو تحريك التداولات أفقياً، وبقيت التداولات تتركز عمودياً على الأسهم القيادية، وسط توقعات بأن تسهم نتائج أعمال الشركات المدرجة والتي يجري الإعلان عنها في تعزيز عمليات الاستحواذ على الأسهم التشغيلية ذات الأداء المالي القوي.

وعكست جلسات التداول الماضية حراكاً غير منتظم على قرارات المتعاملين في الشراء والاحتفاظ والبيع، وبقيت جلسات التداول رهينة للمعلومات المتداولة في المحيط والتي عملت على تعميق الأداء السلبي الضاغط على الأداء العام للبورصات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يصعب فيه تقدير جودة النتائج ومسارها خلال النصف الأول من العام الجاري، في ظل مجموعة من العوامل السلبية الحالية تتجاوز في قيمتها وتأثيرها كافة المحفزات الإيجابية ذات العلاقة بالخطط والتوجهات التي تقودها الجهات الحكومية لدعم الاستقرار والنمو والاقتصادي، وما يبذله القطاع الخاص من جهود للتقليل من السلبيات القائمة على أعماله وإنجازاته، وبالتالي فإن الخيارات الاستثمارية لدى البورصات باتت تتوزع وفقا للقدرة على تحقيق نتائج فصلية إيجابية وتقع ضمن توقعات المحللين وحملة الأسهم.

وأوضح "السامرائي" أنه عند المستوى الحالي من السيولة المتداولة، فإن الفرص الاستثمارية التي تتوفر لدى البورصات والأسواق العربية والخليجية تتراجع، وأن القدرة على تحديد توقيت الدخول والخروج الإيجابي دون خسائر باتت أكثر صعوبة أيضاً.

في المقابل، فإن استمرار تركز التداولات اليومية على أسهم المضاربات والأسهم القيادية بالتحديد ينعكس على الأداء اليومي في اتجاهين، الأول إيجابي يعمل على بقاء السيولة والمتعاملين ويجذب المزيد منهم بشكل يومي ويساهم في دعم مؤشرات التماسك والارتداد، والثاني سلبي يضغط على خيارات العملاء في التوسع أفقيا نتيجة ارتفاع المخاطر المصاحبة للاستثمار متوسط الأجل وانخفاض سيولة الأسهم المتوسطة والصغيرة وصعوبة الخروج منها في ظروف تراجع قيم السيولة دون خسائر.