مبيعات عربية تكبد بورصة مصر 3.2 مليار جنيه في أسبوع

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعاً جماعياً خلال التعاملات الأسبوعية، وسط ضغوط بيعية للمستثمرين العرب، مقابل مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب.

وساهمت المشتريات المحلية والأجنبية في تقليص حدة الخسائر، خاصة مع استمرار غياب المحفزات عن السوق، واتجاه عدد كبير نحو الاستثمار في ودائع البنوك بعد رفع معدلات الفائدة بنسبة كبيرة.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، وخلال تعاملات الأسبوع الجاري، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 3.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض تقدر بنحو 0.44% بعدما تراجع من نحو 713.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل نحو 710.6 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة تعاملات أمس الخميس.

وبلغ حجم التداول على أسهم المؤشر الرئيسي نحو 1.4 مليار سهم، بقيمة 3.2 مليار جنيه.

وعلى صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.78% تعادل نحو 107 نقاط بعدما تراجع بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس إلى مستوى 13715 نقطة، مقابل نحو 13822 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

كما هوى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.56% فاقداً نحو 11 نقطة بعدما وصل بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس إلى مستوى 674 نقطة مقابل نحو 685 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 1.03% تعادل نحو 16 نقطة بعدما انخفض من مستوى 1570 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 1554 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس.

وهبط سهم التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر في أسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 0.6% في أسبوع إلى مستوى 86.6 جنيه، بقيمة تداول إجمالية 469.8 مليون جنيه، بحجم تداولات 5.4 مليون سهم.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب خلال جلسات الأسبوع نحو البيع، مقابل مشتريات محلية وأجنبية.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأفراد صافي شراء بلغ نحو 221.3 مليون جنيه لتمثل تعاملاتهم نحو 60.2% من إجمالي التداولات، مقابل مشتريات المؤسسات بذات القيمة، لتمثل تعاملاتهم 39.8% من التداولات.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 74.3% من تداولات السوق خلال الأسبوع، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 14.9% و10.8% على الترتيب.