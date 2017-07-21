نيكاي ينخفض وسط بيع لجني الأرباح في صناع الصلب

تراجع المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية اليوم الجمعة مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح في صُناع الصلب مما أبطل أثر المكاسب في ياسكاوا إلكتريك وآخرين من مصنعي الآلات.

وأغلق المؤشر القياسي منخفضا 0.2% عند 20099.75 نقطة. وعلى مدى الأسبوع نزل نيكاي 0.1%.

تأثرت المعنويات سلبا أيضا بارتفاع الين مع استمرار انحسار زخم الدولار، لكن المحللين قالوا إن مكاسب محدودة للعملة لن تقوض دعم نيكاي عند مستوى العشرين ألف نقطة المهم نفسيا.

واستطاع نيكاي البقاء فوق العشرين ألف نقطة معظم الوقت منذ العاشر من يوليو تموز بينما نزل الدولار في الفترة ذاتها عن 112 ينا من منتصف نطاق المئة وأربعة عشر ينا.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2% إلى 1629.99 نقطة.

لكن سهم ياسكاوا إلكتريك قفز أكثر من 15% إلى مستوى قياسي مرتفع عند 2938 ينا بعد أن رفعت الشركة توقعات أرباحها.

وتتوقع الشركة أرباحا تشغيلية قدرها 45.5 مليار ين للسنة المالية حتى فبراير شباط 2018 ارتفاعا من توقع سابق كان يبلغ 37 مليار ين بفضل طلب يفوق المتوقع من الصين وكوريا.

وزاد مؤشر قطاع شركات صناعة الآلات 0.8%. في المقابل انخفضت أسهم صُناع الصلب، أحد أفضل القطاعات أداء هذا الشهر، بفعل بيع لجني الأرباح، لينخفض مؤشر القطاع 1.2%.