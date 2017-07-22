هبوط الدولار يقود الذهب لأكبر مكسب أسبوعي في شهرين

اتجه الذهب صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في شهرين، حيث أدى ارتفاع اليورو إلى انخفاض الدولار لأدنى مستوى منذ يونيو 2016، مما جعل المعدن الأصفر أرخص ثمناً لحائزي العملات الأخرى.

وبحلول الساعة 18:21 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.87% إلى 1255.06 دولار للأونصة، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 26 يونيو عند 1255 دولاراً، واتجه صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ مايو .

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 9.4 دولار، أو ما يعادل 0.75%، إلى 1254.90 دولار للأونصة واختتمت الأسبوع مرتفعة 2.2%.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.18% إلى 16.482 دولار للأونصة بعد أن لامست في وقت سابق 16.509 دولار، وهو أعلى سعر منذ الثالث من يوليو. وارتفعت الفضة 3.3% هذا الأسبوع متجهة صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ يناير.

وارتفع البلاتين 0.87% إلى 934.35 دولار للأونصة ويتجه المعدن صوب اختتام الأسبوع على ارتفاع نسبته 2.1%، بينما زاد البلاديوم 0.20% إلى 844.22 دولار للأونصة لكنه متجه صوب خسارة أسبوعية 1.6% .