من هو طلال الغانم.. الرئيس الجديد للبورصة الكويتية؟

قام مجلس إدارة شركة بورصة الكويت بإعادة تشكيل مناصب مجلس الإدارة حيث تمت تزكية طلال فهد الغانم رئيساً لمجلس الإدارة وسعد فيصل المطوع نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

يأتي هذا الإعلان إثر موافقة هيئة أسواق المال على استقالة رئيس مجلس الإدارة محمد السقاف لظروف خاصة، وعلى استقالة خالد الخالد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة كذلك من عضوية مجلس الإدارة مع استمراره رئيسا تنفيذيا للشركة تعزيزا لمبادئ الحوكمة من خلال فصل الجهاز الإشرافي ممثلا بمجلس الإدارة عن الجهاز التنفيذي للشركة ولمتابعة تطبيق استراتيجية الشركة تحت إشراف مجلس الإدارة.

ويمتلك طلال الغانم أكثر من 15 عاما من الخبرة في استراتيجيات الأعمال وتمويل الشركات والإدارة في القطاع المالي والمقاصة. ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للأغذية، ويشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة طلال الغانم وأولاده العقارية.

وشغل الغانم منصب نائب المدير العام في الشركة الكويتية للمقاصة.

وخلال حياته المهنية، شغل الغانم عضوية العديد من اللجان والمجالس في المؤسسات البارزة في جميع أنحاء الكويت، وعمل كعضو في لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة ولجنة حوكمة الشركات في بورصة الكويت.

ويمتلك الغانم خبرة واسعة في مجال التطوير العقاري، وخدمات التقاص المالي وكذلك قطاع المواد الغذائية.

ويحمل الغانم درجة الماجستير في إدارة الأعمال والمحاسبة من جامعة سانت لويس بالولايات المتحدة الأميركية، وعلى شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت.