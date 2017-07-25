الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر تقترب من 35 مليار دولار

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، إن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري تقترب من 35 مليار دولار.

ويعد هذا الرقم قريب من مستوى الاحتياطيات قبل انتفاضة 2011 التي تسببت في إبعاد السياح والمستثمرين الأجانب عن مصر، مما أدى إلى نضوب الاحتياطيات الأجنبية. وقبل الانتفاضة كان لدى مصر احتياطيات أجنبية بلغت حوالي 36 مليار دولار.

وأشار السيسي خلال حديث له في مؤتمر للشباب في مدينة الإسكندرية إلى أن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي "قريبة جدا" من 35 مليار دولار. وأضاف قائلا "حد كان يتصور من عشرة شهور إنه يكون موجود 35 مليار دولار".

وقال البنك المركزي في وقت سابق هذا الشهر إن الاحتياطيات الأجنبية وصلت إلى 31.305 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران.

وبدأت الاحتياطيات الأجنبية مسارا صعوديا منذ أن حررت مصر سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي في إطار برنامج إقراض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يهدف إلى دعم الاقتصاد.