الصين تعتزم تنظيم التداول في السوق المالية بصرامة

قال البنك المركزي الصيني إنه سينظم التداول المالي بصرامة وسيشدد القواعد المنظمة للتعاملات المالية عبر الإنترنت في الوقت الذي يتطلع فيه صناع السياسات للسيطرة على المخاطر، فيما سمّاها المنظمون بالأسواق المالية "المضطربة".



وقال بنك الشعب الصيني في بيان نشر على موقعه الإلكتروني إن الصين ستشدد الرقابة المنسقة بين مختلف الأجهزة التنظيمية على بنيتها التحتية المالية ومؤسساتها المالية المهمة.



جاء البيان عقب اجتماع داخلي في البنك المركزي بقيادة محافظه تشو شياو تشوان.



وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قال الأسبوع الماضي إن البنك المركزي سيضطلع بدور أكبر في الإشراف على القطاع المالي، لكن لم تتوافر تفاصيل كثيرة بخصوص عمل لجنة جديدة للاستقرار المالي.



وفسر بعض المحللين البيانات الصادرة عن ضرورة ضبط القطاع المالي بأنها علامة على أن تشديد السياسة النقدية سيستمر.



غير أن البنك المركزي أكد اليوم الثلاثاء أنه سيحافظ على نمو مناسب للائتمان وعلى استقرار السيولة في الأساس مع خفض التكاليف التمويلية "للاقتصاد الحقيقي".



وأضاف البنك أنه سيمضي قدما في خطته الرامية لإضفاء المزيد من الطابع الدولي على العملة الصينية، بينما سيحافظ على سعر صرف اليوان "مستقرا عند مستوى معقول".