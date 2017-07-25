السعودية تستقطب 51 مليار ريال في أول إصدار للصكوك

أعلنت وزارة المالية السعودية أنها تلقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين على إصدارها المحلي الأول تحت برنامج صكوكها بالريال السعودي، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك مبلغاً قدره 51 مليار ريال.

وكان حجم الإصدار قد تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 17 مليار ريال، وبنسبة تغطية بلغت 300%‏.

وقُسِّمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح كالتالي:

الشريحة الأولى: ىتبلغ 12 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2022 ميلادي بعائد 2.95%

الشريحة الثانية: تبلغ 2.9 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2024 ميلادي بعائد 3.25%.

الشريحة الثالثة: تبلغ 2.1 مليار ريال تُستحق في عام 2027 ميلادي بعائد 3.55%.

ويأتي الإقبال القوي على الصكوك المحلية تأكيداً على ثقة المستثمرين في إصدارات السعودية وقوة مقومات الاقتصاد ومتانة أسواق المال بالمملكة. كما يعكس الدور الذي يقوم به مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تحقيق رؤية المملكة 2030.