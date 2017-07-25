نيكاي ينخفض قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الأميركي

تراجع المؤشر نيكاي الياباني في معاملات متقلبة اليوم الثلاثاء مع تأهب المستثمرين لما سيسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم.

وأغلق نيكاي منخفضاً 0.1% عند 19955.20 نقطة بعد مكاسب في وقت سابق من الجلسة.

ويبدي المستثمرون تخوفاً من تلاشي زخم اتجاه الصعود الطويل الأمد في المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً. وهبط المؤشر 0.3% إلى 1617.07 نقطة ليغلق دون مستوى فني مهم للمرة الأولى في ثلاثة أشهر.

لكن أسهم شركات التكنولوجيا ارتفعت بالتوازي مع نظيرتها الأميركية.

وصعد سهم طوكيو إلكترون 1.1% وأدفانتست كورب 2.4%.

وزاد سهم ميتسوبيشي تانابي فارما للصناعات الدوائية 1.4% إثر أنباء اتفاقها على شراء نيوروديرم مقابل 1.1 مليار دولار في إطار استراتيجية لتوسعة أعمالها بالولايات المتحدة.