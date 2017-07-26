متى يتغلب الجنيه المصري على الدولار.. هل هذا ممكن؟

فيما كانت غالبية التوقعات تشير إلى أن الارتفاعات التي سجلها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري قد انتهت عند 18.25 جنيه، لكن حتى الآن لم يسجل الجنيه المصري ارتفاعات ترقى إلى مستوى هذه التوقعات.

وأصدر البنك المركزي المصري في نوفمبر الماضي قراراً بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، وتحرير سوق الصرف بشكل كامل، وحدد وقتها السعر الاسترشادي لصرف الدولار عند 13 جنيهاً، لكنه قفز خلال ساعات ليسجل مستويات أعلى من 16 جنيهاً.

وخلال 256 يوماً مرت على قرار التعويم وتحرير سوق الصرف لم يشهد الجنيه المصري تعافياً حقيقياً مقابل الدولار الذي استقر عند مستويات مرتفعة تتراوح ما بين 17 و18 جنيهاً رغم قيام وزارة المالية خلال الفترة الماضية ولأكثر من مرة بخفض سعر صرف الدولار الجمركي الذي يعتمد عليه المستوردون وكبار التجار والذي يساهم بنسبة كبيرة في تحديد أسعار السلع في السوق المصري.

وفي تقرير حديث، توقع بنك الاستثمار "اتش سي"، أن يتراجع سعر صرف الدولار إلى 15.72 جنيه خلال العام المالي الجاري، لافتاً في تقرير أصدره أمس إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه سوف يصل إلى 15.38 خلال العام المالي 2018 - 2019.

وأشار التقرير إلى أن التضخم المرتفع بصفة مستمرة سيؤدي إلى انخفاض معدل نمو الاستهلاك الخاص، وكذلك سيؤدي إلى تآكل تنافسية الجنيه المصري، ما يؤثر بالسلب على الوضع الخارجي لمصر.

كما توقعت "بلتون" للأبحاث ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار إلى ما بين 16.6 و17.1 جنيه مقابل الدولار وذلك بحلول ديسمبر 2017، مسجلًا مستوى 16.8 جنيه خلال العام المالي 2017-2018.

وأرجعت بحوث بلتون توقعاتها حول ارتفاع قيمة الجنيه إلى دعم العائدات الاستثنائية إلى جانب انخفاض قيمة العملة والتدفقات الاستثمارية المستقرة، حيث بلغت حصيلة التدفقات النقدية نحو 54 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، ما يدعم صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي.

وسجل متوسط سعر الجنيه أمام الدولار في البنك المركزي المصري خلال تعاملات أمس نحو 17.8 جنيه للشراء، و17.9 جنيه للبيع.

وسجل أعلى سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.89 جنيه للشراء، وأعلى سعر للبيع عند 17.98 جنيه. وسجل أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري عند 17.8 جنيه للشراء، و17.9 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء، سجل سعر صرف الدولار نحو 17.95 جنيه للشراء و18 جنيه للبيع، مسجلاً تراجعاً طفيفاً خلال تعاملات أمس، وتسير حركة الدولار خلال الفترة الحالية بشكل متوازن بين الهبوط والارتفاع التدريجي في كل البنوك.