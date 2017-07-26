"التصنيع الأهلية" تقر توزيع 26 مليون ريال على مساهميها

أوصى مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من 2017، بقيمة إجمالية 26.3 مليون ريال.

وبحسب بيان نشر على سوق الأسهم السعودية "تداول"، فإن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 75 مليون سهم، وستكون حصة السهم الواحد 0.35 ريال.

وتصل نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم إلى 3.5%، على أن يكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم نهاية تداول يوم 30 يوليو الجاري، والمقيدين في سجل الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وتاريخ التوزيع في 10 أغسطس المقبل.