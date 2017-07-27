نيكاي يرتفع مدعوماً بموجة صعود عالمية للأصول

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني ارتفاعاً طفيفاً، اليوم الخميس، مدعوماً بموجة صعود عالمية للأصول عالية المخاطر وقفزة قوية في سهم نينتندو لصناعة الألعاب الإلكترونية بعد الإعلان عن أرباح فاقت التوقعات.

وأغلق المؤشر القياسي مرتفعا 0.2% عند 20079.64 نقطة معوضا خسائر سابقة.

وتدعمت أسواق الأسهم العالمية بفعل الآراء بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يتوخى مزيدا من الحذر إزاء القيام برفع جديد لأسعار الفائدة هذا العام مع استمرار ضعف معدلات التضخم.

وأبقى مجلس الاحتياطي سعر الإقراض الرئيسي دون تغيير في نهاية اجتماع أمس الأربعاء، لكنه أشار أيضا إلى تراجع التضخم الإجمالي ومؤشر لزيادات الأسعار الأساسية.

وصعد سهم نينتندو 7.6% وكان الأكثر تداولا من حيث القيمة بعد أن قالت الشركة إنها عادت إلى الربحية في الربع الأول متجاوزة تقديرات المحللين بفضل الطلب القوي على جهازها سويتش.

وزاد سهم هيتاشي كوساي إلكتريك 4.6% بعد أن رفعت الشركة المصنعة للمعدات الإلكترونية توقعات أرباحها للسنة المالية المنتهية في مارس آذار 2018.

وتتوقع الشركة الآن أرباح تشغيل قدرها 22.5 مليار ين ارتفاعاً من تقدير سابق كان يبلغ 17.5 مليار ين بفضل زيادة الإنفاق الرأسمالي من شركات صناعة الرقائق في أنحاء العالم.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4% إلى 1626.84 نقطة.