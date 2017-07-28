الذهب يتراجع مع ترقب بيانات الاقتصاد الأميركي

استقر الذهب اليوم الجمعة بعدما تراجع من أعلى مستوى له في أكثر من ستة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين لبيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني التي تصدر في وقت لاحق اليوم بحثا عن دلائل على متانة الاقتصاد الأميركي.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 1259.10 دولار للأونصة، وسجل ارتفاعا طفيفا منذ بداية الأسبوع الحالي فيما قد تكون أطول موجة من المكاسب الأسبوعية للمعدن النفيس منذ مايو/أيار.

وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس/آب 0.1% إلى 1258.50 دولار للأونصة.

ولم يسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، تغيرا يذكر ليستقر عند 93.816.

ويؤدي نزول الدولار إلى خفض تكلفة المعدن الأصفر على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.1% إلى 16.54 دولار للأونصة، متجهة لتحقيق ثالث مكاسبها الأسبوعية.

وارتفع البلاتين 0.2% إلى 924.25 دولار للأونصة، لكنه يتجه لتكبد أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.

ونزل البلاديوم 0.1% إلى 871.25 دولار للأونصة، بعدما بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوياته في أكثر من شهر.