مبيعات عربية تدفع بورصة مصر إلى مكاسب أسبوعية هزيلة

دفعت المبيعات القوية للمتعاملين العرب، مؤشرات البورصة المصرية إلى إنهاء تداولات الأسبوع على تباين، وسط سيطرة الأداء العرضي على غالبية الجلسات.

وكانت الخسارة الأكبر للأسهم المدرجة بالبورصة المصرية في تداولات الأسبوع الماضي، خلال جلسة أمس الخميس، حيث فقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 5.5 مليار جنيه خلال جلسة أمس فقط.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، وخلال تعاملات الأسبوع الجاري، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات الدرجة نحو 1.9 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 0.26% بعدما ارتفع من نحو 710.6 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل نحو 712.5 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة تعاملات أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% تعادل نحو 106 نقاط بعدما تراجع بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس إلى مستوى 13609 نقاط، مقابل نحو 13715 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وبلغ حجم التداول على أسهم المؤشر الرئيسي نحو مليار سهم، بقيمة 1.9 مليار جنيه.

وهبط سهم التجاري الدولي صاحب الوزني النسبي الأكبر في أسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 1.89% في أسبوع إلى مستوى 85.3 جنيه، بقيمة تداول إجمالية 315.6 مليون جنيه، بحجم تداولات 3.6 مليون سهم.

فيما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 3.85% مضيفاً نحو 26 نقطة بعدما وصل بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس إلى مستوى 700 نقطة مقابل نحو 574 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 2.63% تعادل نحو 41 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 1554 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 1595 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب خلال تداولات الأسبوع نحو البيع بصافي 418.8 مليون جنيه، مقابل مشتريات للمستثمرين المصريين والأجانب، بصافي بلغ نحو 339.9 مليون جنيه و78.9 مليون جنيه على الترتيب.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأفراد صافي شراء بلغ 346.4 مليون جنيه لتمثل تعاملاتهم نحو 61.2% من إجمالي تداولات الأسبوع، مقابل مبيعات المؤسسات والصناديق بذات القيمة، لتمثل تعاملاتهم 38.8% من إجمالي التداولات.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 68.5% من إجمالي تداولات السوق خلال الأسبوع، فيما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب على نحو 21.3% و10.2% على الترتيب.