الإسترليني يتجه لأعلى مستوى بـ10 أشهر أمام الدولار

صعد الجنيه الإسترليني باتجاه أعلى مستوياته في 10 أشهر أمام الدولار، مدعوماً بآمال بأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في ظل اتفاق انتقالي ومع تراجع العملة الخضراء مقابل العملات الرئيسية الأخرى بعد بيانات اقتصادية أميركية أضعف من المتوقع.

وصعد الإسترليني 0.59 بالمئة إلى 1.3144 دولار في أواخر التعاملات في السوق الأميركي مقتربا من المستوى المرتفع البالغ 1.3159 دولار الذي سجله في الجلسة السابقة مع حصوله على دعم من تراجع العملة الأميركية عقب بيانات، أظهرت نموا أضعف من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.

ومقابل اليورو انخفض الإسترليني 0.08 بالمئة إلى 89.44 بنس لتصل خسائره منذ التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى 15 بالمئة تقريبا.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى اجتماع بنك إنجلترا المركزي الخميس المقبل الذي سيتخذ فيه قرار بشأن السياسة النقدية ويصدر تقريره الفصلي عن التضخم.

ويتوقع معظم المحللين والخبراء الاقتصاديين أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة بلا تغيير عند مستوياتها القياسية المنخفضة رغم أن بنك نومورا تحدث عن "20 سببا لتبرير زيادة في أسعار الفائدة".