توقعات رفع الفائدة تدفع الذهب لأعلى مستوى بـ 6 أسابيع

صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع بعد بيانات أضعف من المتوقع عن التضخم في الولايات المتحدة قلصت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيعمد إلى رفع أسعار الفائدة بخطى سريعة.

وأقبل المستثمرون أيضا على شراء المعدن النفيس كأداة استثمارية آمنة بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا.

ودفعت بيانات الناتج المحلي الاجمالي الأميركي للربع الثاني من العام وتكاليف العمالة الدولار للتراجع وهو ما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وقال كارستن فريتش المحلل في كومرتس بنك إن البيانات "تظهر هبوطا كبيرا في معدلات التضخم السنوي بوجه عام... وعليه فإنه لا حاجة ماسة لأن يزيد مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة".

والذهب حساس للزيادات في أسعار الفائدة لأنها ترفع عوائد السندات مما يجعل المعدن الأصفر، الذي لا يدر عائدا، أقل جاذبية وتدفع الدولار للصعود.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.84 بالمئة إلى 1269.10 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر التعاملات في السوق الأميركي بعد أن قفز في وقت سابق من الجلسة إلى 1270.38 دولار وهو أعلى مستوى منذ الرابع عشر من يونيو حزيران. وسجل أيضا ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب.