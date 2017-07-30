الجارحي: مصر تخفض الدولار الجمركي إلى 16.25 جنيه

قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إنه تقرر تخفيض سعر الدولار الجمركي إلى 16.25 جنيه من 16.5 جنيه لمدة شهر من أول أغسطس.

ويستخدم الدولار الجمركي في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.

وأضاف الجارحي أن قرار تخفيض سعر الدولار الجمركي جاء "اتساقا مع تحرك سعر العملة نزولا خلال الفترة الماضية".

ولفت إلى أن "الدولار الجمركي يكون عند نحو 90% من سعر العملة في السوق".

وهذا أول تخفيض للدولار الجمركي بعد تثبيته لمدة 4 أشهر.

دار سعر تداول الدولار في البنوك المصرية بين 17.90 17.95 جنيه في الأسابيع القليلة الماضية نزولا من 18.10 و18.15 جنيه قبلها.