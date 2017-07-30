السيولة تقفز 40% ببورصة الكويت في آخر جلسات يوليو

قفز متوسط السيولة المتداولة في البورصة الكويتية الأسبوع الماضي بنسبة 40% مقارنة مع الأسبوع قبل الماضي لتبلغ 20 مليون دينار.

وجاءت هذه القفزات على خلفية الأخبار الإيجابية التي لحقت بقطاع المصارف، وعلى رأسها أخبار الاندماج بين بيت التمويل الكويتي وبنك الأهلي المتحد البحريني التي أيدها تقرير حديث لوكالة موديز، معتبرا أن الاندماج سيعزز أرباح بيتك، إضافة إلى تقرير آخر لشركة "اي اف جي هيرمس" الذي دعمت فيه نتائج البنوك الكويتية.

وارتفعت القيمة الرأسمالية للبورصة الكويتية خلال الأسبوع الماضي بحجم يقارب 600 مليون دينار أو نحو ملياري دولار.