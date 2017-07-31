الذهب يستقر عند أعلى مستوى في 7 أسابيع مع تراجع الدولار

استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، قرب أعلى مستوى في نحو 7 أسابيع بفعل التوترات في شبه الجزيرة الكورية، ما عزز الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن في الوقت الذي يحوم فيه الدولار حول أقل مستوياته في عدة أشهر.

وسجل الذهب أعلى مستوى منذ 14 يونيو/حزيران في المعاملات الفورية عند 1270.98 دولار للأونصة في التعاملات المبكرة وبحلول الساعة 0656 بتوقيت غرينتش نزل 0.1% إلى 1267.93 دولار للأونصة.

وكان المعدن الأصفر ارتفع بنحو 1.1% الأسبوع الماضي، ليسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1267.60 دولار للأونصة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.3 في المئة إلى 16.71 دولار للأونصة. وارتفع المعدن 1.2% في الأسبوع الماضي، مسجلا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي أيضا.

وصعد البلاتين 0.7% إلى 935.25 دولار للأونصة بعد أن نزل بنحو 0.5 في المئة الأسبوع الماضي. وزاد البلاديوم 1.1% إلى 886.72 دولار للأونصة بعد أن ارتفع 3.8% الأسبوع الماضي.