رؤية القابضة تتقدم بمستندات قيدها في البورصة المصرية

تقدمت شركة رؤية القابضة للاستثمارات بمستندات قيدها في جداول البورصة المصرية (السوق الرئيسي)، وذلك في خطوة لطرح حصة من أسهم الشركة للاكتتاب في البورصة المصرية، بعد موافقة المساهم الرئيسي، شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، على قيد الشركة في البورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال شركة رؤية القابضة للاستثمارات 1366057148 جنيها وبقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.

هذا وقد تأسست "رؤية" عام 2007 لتضم 13 شركة تزيد استثماراتها على 3 مليارات دولار، برأسمال عامل يقدر بحوالي ملياري جنيه، وبمساحات أراضٍ قابلة للتنمية تزيد على 9 ملايين متر مربع، منها 6 ملايين متر تحت التنمية، و3 ملايين متر لم تبدأ الشركة أي أعمال بها بعد.

وتعمل مجموعة رؤية للاستثمار العقاري في مجال التطوير العقاري والمقاولات والاستشارات الهندسية من خلال شركاتها التابعة العاملة في مجالات المقاولات والاستشارات الهندسية والتطوير العقاري.

وتباشر "رؤية" حاليا تنفيذ 3 مشروعات عقارية، الأول "ستون بارك" القاهرة الجديدة، ويضم 1430 وحدة، ما بين فيلات وعمارات ومبان إدارية على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، والثاني "تلال السخنة" وتقوم بتطويره على مساحة 2.5 مليون متر مربع بطول 6 كيلومترات، وقامت مؤخرًا بنقل الطريق الساحلي المؤدي إلى المشروع، ليصبح خلف القرية على الجبل لخدمتها بالكامل، ويبلغ طوله 9 كم، وتحملت الشركة تكلفة النقل بالكامل، وهي 90 مليون جنيه. والمشروع الثالث يقام على 35 فدانا ويطلق عليه اسم "هضبة" ويضم "تاون هاوس" وفيلات بمساحات من 150 إلى 240 مترا، باستثمارات مبدئية 300 مليون جنيه.

وكانت شركة "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية"، أعلنت عن نتائجها المالية المجمعة عن الربع الأول من عام 2017، وبلغ صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية 216.2 مليون جنيه مقابل 206.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016 .