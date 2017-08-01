الأسهم السعودية تصعد و قطر تواصل الهبوط لـ 5 جلسات

ارتفعت سوق الأسهم السعودية اليوم الثلاثاء لتتوقف موجة هبوط استمرت 6 جلسات متتالية بينما تراجعت بورصة قطر متأثرة بهبوط سهم الخليج الدولية للخدمات التي تورد منصات الحفر النفطي بعدما حققت الشركة بصعوبة نقطة التعادل في الربع الثاني من العام.

وهوى سهم الخليج الدولية للخدمات 8% بعدما سجلت الشركة صافي ربح بلغ 700 ألف ريال وفقا لحسابات رويترز، وهو أقل كثيرا من تقديرات كيو.إن.بي للخدمات المالية البالغة 47.51 مليون ريال.

وأشارت الشركة في بيان إلى "التراجع الكبير الذي شهدته إيرادات قطاعات الحفر والتموين والتأمين".

وانخفض مؤشر بورصة قطر واحدا بالمئة متكبدا خسائر لـ 5 جلسات متتالية.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 % بعد خسائر لست جلسات متتالية مع صعود سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، شركة التعدين الوحيدة المدرجة في المنطقة، 1.2%.

وحققت معادن صافي ربح بلغ 356.47 مليون ريال (95.07 مليون دولار) متوافقة بشكل كبير مع متوسط توقعات 3 محللين في استطلاع لرويترز. وأشارت الشركة إلى زيادة مبيعات الذهب والأمونيا والسماد والسيطرة على النفقات.

وارتفعت معظم أسهم البنوك مع صعود سهم بنك ساب 2.4 %. وفي مسح شهري نشرته رويترز قال مديرو صناديق إنهم يفضلون قطاع البنوك في محفظتهم الإقليمية.

وهبط سهم تكوين المتطورة للصناعات 1.4 % بعدما تحولت شركة منتجات البلاستيك إلى تسجيل خسارة صافية بلغت 12.7 مليون ريال في الربع الثاني مقابل صافي ربح قدره 12.5 مليون ريال قبل عام. وعزت الشركة النتائج السيئة إلى ضعف المبيعات.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.5 % مقتديا بالأسهم العالمية بدعم من أسهم الشركات المتوسطة والكبيرة. وصعد سهم إعمار العقارية 1.8 %.

وزاد سهم أرابتك للبناء 0.6 % بعدما قالت الشركة إنها فازت بعقد قيمته 628 مليون درهم (171 مليون دولار) من داماك العقارية التي تراجع سهمها 2.5 %.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 % مع هبوط سهم اتصالات، أكبر شركة مدرجة في البورصة، 1.3 %. وقفز سهم دانة غاز، شركة التنقيب عن الغاز الطبيعي الوحيدة المدرجة في المنطقة، 3.1 %.

وأعلنت الشركة بعد إغلاق البورصة اليوم أن محكمة لندن للتحكيم الدولي ألزمت حكومة إقليم كردستان العراق بدفع 14 مليون دولار مضافا إليها الفائدة لدانة وشركائها في ائتلاف بيرل بتروليوم.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.2 % مسجلا مزيدا من التراجع من أعلى مستوياته على الإطلاق المسجل في 18 يوليو تموز.

وانخفض سهم جهينة للصناعات الغذائية 2.3 بالمئة. والسهم منخفض 10.4 بالمئة منذ 26 يوليو تموز حينما أعلنت الشركة أن صافي ربحها في الأشهر الثلاثة حتى يونيو حزيران تراجع 8.7 بالمئة.