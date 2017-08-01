الأسهم الصغيرة والمتوسطة تتصدر مكاسب بورصة مصر

واصل المستثمرون العرب اتجاههم البيعي خلال تعاملات شهر يوليو الماضي، مسجلين أعلى مبيعات شهرية خلال العام الجاري، مع استمرار المتعاملين الأجانب والمصريين في اتجاههم الشرائي.

وخلال تعاملات الشهر الماضي، صعدت مؤشرات البورصة المصرية بنسب متباينة، ففيما حقق المؤشر الرئيسي ارتفاعات هامشية، قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمؤشر الأوسع نطاقاً بنسب قياسية.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، وخلال تعاملات الشهر الماضي، ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنحو 12.2 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 1.75% بعدما قفز من نحو 693.4 مليار جنيه في إغلاق تعاملات شهر يونيو الماضي، ليسجل نحو 705.6 مليار جنيه في إغلاق جلسة تعاملات شهر يوليو الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة طفيفة تقدر بنحو 0.17% تعادل نحو 24 نقطة بعدما ارتفع بنهاية تعاملات جلسة أمس الاثنين نهاية شهر يوليو إلى مستوى 13419 نقطة، مقابل نحو 13395 نقطة في إغلاق تعاملات شهر يونيو الماضي.

وسجل حجم التداول على أسهم المؤشر الرئيسي خلال شهر يوليو الماضي نحو 5.55 مليار سهم، بقيمة بلغت نحو 12.2 مليار جنيه.

وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 7.7% مضيفاً نحو 50 نقطة بعدما وصل بنهاية تعاملات جلسة أمس الاثنين إلى مستوى 699 نقطة مقابل نحو 649 نقطة في إغلاق تعاملات شهر يونيو الماضي.

وسجل حجم التداول على أسهم المؤشر السبعيني نحو 679.3 مليون سهم بقيمة نحو 3.28 مليار جنيه.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" الذي قفز بنسبة 5.23% تعادل نحو 79 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 1509 نقاط في إغلاق تعاملات شهر يونيو الماضي ليسجل نحو 1588 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس الاثنين.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأفراد خلال شهر يوليو الماضي نحو الشراء بصافي 344 مليون جنيه مقابل مبيعات المؤسسات والصناديق بذات القيمة.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي 188.6 مليون جنيه و 112 مليون جنيه على الترتيب، مقابل مبيعات العرب بقيمة 329 مليون جنيه.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 73% من التعاملات خلال شهر يوليو الماضي، فيما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب على نحو 17.7% و9% على الترتيب.