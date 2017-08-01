هيئة السوق السعودية تمنح "موديز" ترخيص ممارسة التصنيف

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على الترخيص لشركة "موديز" لممارسة نشاطات التصنيف الائتماني في المملكة.

لتنضم الشركة بذلك إلى كل من Standard & Poor's التي حصلت على ترخيص لممارسة نشاطات التصنيف الائتماني في أكتوبر من العام الماضي، وFitch التي حصلت الرخصة في أبريل الماضي.

ويأتي ذلك في إطار المساعي لتطوير سوق أدوات الدين للشركات في المملكة.

وقالت الهيئة في بيان إن هذه الموافقة تأتي انطلاقاً من مسؤولياتها التنظيمية والإشرافية على نشاطات التصنيف الائتماني.

وفتحت الهيئة الباب أمام الشركات اعتباراً من يوليو 2015، لتلقي طلبات الترخيص لممارسة نشاطات التصنيف الائتماني في السعودية.