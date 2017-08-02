الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 7 أسابيع مع تماسك الدولار

انخفض الذهب اليوم الأربعاء في الوقت الذي تماسك فيه الدولار وباع فيه المستثمرون المعدن النفيس لجني الأرباح بعد أن دفعت بيانات أميركية سلبية الأسعار إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع في الجلسة السابقة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1265.80 دولار للأونصة. وبلغ الذهب في الجلسة السابقة أعلى مستوياته منذ 14 يونيو حزيران عند 1273.97 دولار، وفقا لوكالة "رويترز".

وهبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول 0.6% إلى 1272.30 دولار للأونصة.

وانخفض مؤشر يقيس نشاط المصانع الأميركية من نحو أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات في يوليو تموز في ظل تباطؤ الطلبيات الجديدة، ولم يسجل إنفاق المستهلكين ارتفاعا يذكر في الشهر السابق، ما يمهد الطريق أمام نمو اقتصادي متوسط في الربع الثالث.

وحقق الدولار مكاسب محدودة اليوم بعد ارتفاعه من أدني مستوى في 15 شهرا، مستفيدا من توقف عمليات بيع للعملة المضطربة في الوقت الذي بدأ فيه المستثمرون يتأهبون لأحداث رئيسية هذا الأسبوع لاسيما تقرير الوظائف الأميركية المقرر صدوره يوم الجمعة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.6% إلى 16.60 دولار للأونصة. ولامست الفضة أعلى مستوياتها منذ 29 يونيو حزيران في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع البلاتين 0.1% إلى 942.90 دولار للأونصة بعد أن زاد إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع في وقت سابق اليوم.

وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 889.60 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 13 يونيو حزيران في الجلسة السابقة.