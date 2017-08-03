خسائر البنوك والطاقة تهبط بأسواق أوروبا

تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة اليوم الخميس، متأثرة بخسائر قطاعي البنوك والطاقة، التي تسببت في نزول المؤشرات الأوسع نطاقاً، في حين كان قطاع التجزئة نقطة مضيئة بعد إعلان شركة "نكست" البريطانية نتائج قوية.

وتراجع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.2% متأثراً بانخفاض القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية، بينما نزل مؤشر "ستوكس 50" للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.3%.

ونزل مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني 0.1%، حيث يترقب المستثمرون قرار لجنة السياسات النقدية لبنك إنجلترا المركزي.

وتراجع مؤشر قطاع الطاقة 0.7% متأثرا بانخفاض سهم "نيستي" لتكرير النفط 5.5%، بعدما حققت الشركة أرباحاً دون التوقعات في الربع الثاني من العام.

ويعد قطاع النفط والغاز الأسوأ أداء في أوروبا هذا العام، والوحيد الذي يسجل انخفاضاً.

وقفز سهم "نكست" للتجزئة 9%، حيث كان الأفضل أداء على مؤشر "ستوكس 600"، بعدما عادت الشركة لتحقيق نمو في المبيعات في الربع الثاني.

وبينما تراجع مؤشر قطاع البنوك، خالف سهم بنك أوني كريديت، أكبر البنوك الإيطالية، الاتجاه العام وصعد 4.4%، بعدما أعلن أرباحا أفضل من المتوقع في الربع الثاني من العام.

ونزل سهم كريدي أغريكول 1.4%، رغم تحقيق البنك أرباحا تفوق التوقعات.

وعند الافتتاح، تراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي 0.3%، في حين انخفض مؤشر "داكس" الألماني 0.4%.