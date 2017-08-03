الذهب يتراجع مع عودة الشهية للأصول المحفوفة بالمخاطر

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع صعود الدولار من أدنى مستوى في عدة شهور وتحول المستثمرين للتركيز على الأصول المحفوفة بالمخاطر، بعد ظهور مؤشرات على تحسن الاقتصاد الأميركي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1260.36 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 07:29 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس 1258.20 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوى له في نحو أسبوع، بحسب "رويترز".

وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 0.9% إلى 1266.30 دولار للأوقية.

وكان مؤشر داو جونز الصناعي تجاوز أمس حاجز 22 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه الممتد منذ 121 عاماً. في الوقت نفسه صعد الدولار من أدنى مستوى في 15 شهراً مقابل سلة عملات اليوم الخميس.

ولم يطرأ تغير يذكر على التضخم الأميركي، رغم أن سوق العمل المحلية تبدو في أفضل صورها في عدة سنوات، مع بقاء معدل البطالة قرب أدنى مستوياته في 17 عاماً.

وأظهر تقرير نشرت نتائجه أمس الأربعاء، أن أرباب العمل في القطاع الخاص الأميركي أضافوا 178 ألف وظيفة في يوليو، وهو ما يقل عن توقعات خبراء الاقتصاد، وتم تعديل زيادة الوظائف في يونيو بالرفع إلى 191 ألفا من 158 ألفا في التقديرات الأولية.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.7% إلى 16.43 دولار للأوقية، بعدما تراجعت لأدنى مستوى خلال أكثر من أسبوع في وقت سابق اليوم. ونزل البلاتين 0.2% إلى 940.50 دولار للأوقية، بعدما صعد إلى أعلى مستوى منذ 14 يونيو في الجلسة السابقة.

وتراجع البلاديوم 0.6% إلى 889.50 دولار للأوقية، ويتجه نحو إنهاء موجة مكاسب استمرت تسع جلسات.